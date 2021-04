Ein Autofahrer musste nach einem Unfall in der Essener Stadtmitte in ein Krankenhaus transportiert werden.

Unfall Auto überschlägt sich in Essen: 52-Jähriger schwer verletzt

Essen. Bei einem Unfall am Rheinischer Platz ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Sein Wagen prallte vor einen Findling und landete auf dem Dach.

Bei einem Alleinunfall am Rheinischen Platz in der Essener Stadtmitte hat ein Autofahrer am Mittwochmorgen schwere Verletzungen erlitten.

Wie die Feuerwehr berichtete, kam der 52-Jährige gegen 5.30 Uhr in Höhe der Gladbecker Straße vom Viehofer Platz abkam und gegen einen Findling prallte. Dabei überschlug sich sein Wagen und landete auf dem Dach.

Der Fahrer konnte sich noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte selbst befreien. Nach einer notfallmedizinischen Versorgung wurde er mit Notarztbegleitung in eine Klinik transportiert.

Die Feuerwehr Essen war mit dem Hilfeleistungszug, einem Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug für rund eine Stunde im Einsatz.