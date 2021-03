Auto touchiert Radler (16) in Essen: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Unfall mit einem verletzten Radfahrer in Essen-Haarzopf sucht die Polizei nach einem Autofahrer.

Nach einem Unfall mit einem verletzten Radfahrer (16) in Essen-Haarzopf sucht die Polizei nach dem Fahrer eines silberfarbenen Kombis sowie mögliche Zeugen.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, touchierte der Unbekannte den Jugendlichen am Freitag gegen 7.50 Uhr beim Überholen auf der Humboldtstraße, als der 16-Jährige ausscherte, um an einem geparkten Auto vorbei zu fahren.

Durch den Kontakt mit dem überholenden Kombi stürzte der Radler. Der Fahrer des Wagens hielt sofort an und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Jugendlichen. Der 16-Jährige bestätigte, dass es ihm gut gehe. So wurde weder die Polizei informiert, noch die Personalien untereinander ausgetauscht.

Später klagte der Jugendliche über Schmerzen

Im Laufe des Tages aber klagte der Jugendliche über Schmerzen im Arm, sodass die Erziehungsberechtigten die Polizei verständigten. Das Verkehrsunfallteam der Polizei sucht nun den Autofahrer.

Er ist 56 bis 60 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, von normaler Statur und hat graue Haare. -60 Jahre alt, zirka 180-185 cm groß, hat eine normale Statur und graue Haare. Hinweise nimmt die Behörde unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

Aus aktuellem Anlass appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer, sich nach einem Unfall zu melden. Das Mindeste sei, die Personalien untereinander auszutauschen. Oftmals stünden die Beteiligten unter Schock und könnten Verletzungen womöglich nicht richtig einordnen. Bei Kindern oder Jugendlichen sollte die Polizei grundsätzlich informiert werden, da sie sich häufig nicht der Folgen eines Verkehrsunfalls bewusst sind.