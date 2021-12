Auto schleudert über die A40: Fahrer (21) in Essen verletzt

Essen. In Essen-Kray ist ein 21-Jähriger mit seinem Ford in eine Betonbegrenzung gekracht. Warum er die Kontrolle verlor, ist noch nicht bekannt.

Nach einer Kollision mit dem Betonsockel einer Lärmschutzwand auf der A40 in Essen-Kray ist ein 21-Jähriger am Dienstagabend mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Ford des Düsseldorfers wurde arg demoliert und musste abgeschleppt werden. Die Autobahn in Fahrtrichtung Gelsenkirchen wurde kurzzeitig zumindest spurweise gesperrt.

Wie die Autobahnpolizei am Mittwoch berichtete, handelte es sich wohl um einen Alleinunfall. Der Wagen des jungen Mannes war gegen 22.05 Uhr auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und in die Seitenbegrenzung gekracht.

Die Unfallursache ist genauso unklar wie die Schwere der Verletzungen, die der 21-Jährige erlitt. (j.m.)

