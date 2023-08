Bei einer Kollision mit einem Laternenmast hat ein 22-Jähriger in Essen-Kray schwere Verletzungen erlitten.

Polizei Essen Auto schleudert gegen Laternenmast - Essener (22) in Klinik

Essen. Ein Autofahrer hat bei einem Unfall in Essen-Kray schwere Verletzungen erlitten. Warum er die Kontrolle über seinen Opel verlor, ist unklar.

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer am Mittwochabend bei einem Alleinunfall auf der Rodenseelstraße in Essen-Kray erlitten. Der 22 Jahre alte Essener wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt.

Wie deren Sprecher Matthias Werk am Donnerstag erklärte, hatte der junge Mann gegen 20.20 Uhr die Kontrolle über seinen Opel Astra verloren. Der Wagen schleuderte über den Bürgersteig und mit der Fahrerseite gegen einen Laternenmast.

Der Unfallfahrer wurde von einem Rettungsdienst behandelt, bevor er in eine Klinik gebracht wurde. Die genaue Ursache für den Unfall ist unklar. (j.m.)

