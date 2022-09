Auto rammt Optikerladen auf - Einbrecher erbeuten Brillen

Nach einem brachialen Einbruch in einen Optikerladen in Essen ermittelt die Polizei.

Essen. Zwei Einbrecher haben eine Eingangstür eines Optikers in Essen-Steele mit einem Auto durchbrochen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Brachial sind zwei unbekannte Einbrecher am Sonntagmorgen in einen Optikerladen in Essen-Steele eingedrungen: Mit einem Auto durchbrachen sie die Eingangstür des Geschäfts am Kaiser-Otto-Platz. Die Täter erbeuteten eine Vielzahl an Brillen, berichtete die Polizei am Montag.

Gegen 4.15 Uhr gingen auf der Leitstelle an der Büscherstraße erste Hinweise auf den Einbruch ein. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Männer in ihrem Auto unerkannt vom Tatort flüchten.

Einer der beiden Täter trug einen Regenponcho und eine Basecap. Sein Komplize war mit einem weißen Pullover und einer Jacke bekleidet. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen hellen Kleinwagen gehandelt haben.

Wie Polizeisprecher Matthias Werk berichtete, gehen die Ermittler nach Angaben von Zeugen von zwei Tätern aus. Außerdem existierten Videoaufnahmen aus Überwachungskameras, die nun ausgewertet werden.

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 beim Einbruchskommissariat der Polizei Essen zu melden.

