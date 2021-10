Unfall Auto landet in Essen im Straßengraben: Massive Staus in Kray

Essen. Nach einem Unfall zwischen einem Lastwagen wurde die Halterner Straße gesperrt. Rettungskräfte versorgten einen schwer verletzten Autofahrer.

Bei einer Kollision zwischen einem 40-Tonner und einem Auto in Essen-Kray ist am Mittwochmorgen ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Massive Behinderungen im Berufsverkehr rund um die A40 an der Stadtgrenze zu Gelsenkirchen waren die Folge des Unfalls.

Die Halterner Straße musste nach dem Unfall in beide Richtungen voll gesperrt werden. Feuerwehrsprecher Christoph Riße berichtete, es gebe ein Verkehrschaos. Gegen 8.25 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Toyota Yaris des 21-Jährigen in einen Straßengraben geschleudert. Rettungskräften behandelten Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, untersucht die Polizei Essen. (j.m.)

