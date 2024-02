Ein VW-Golf ist in der Nacht zu Sonntag (18.2.) in das Fenster eines Edeka-Marktes in Essen-Bochold gekracht. Polizei und Feuerwehr im Einsatz.

Essen: Fahrer verliert Kontrolle und kracht in Edeka-Fenster

Essen: Fahrer verliert Kontrolle und kracht in Edeka-Fenster

Supermarkt Auto kracht in Edeka-Schaufenster: Unfall in Essen

Essen Ein VW-Golf ist in der Nacht zu Sonntag (18. 2.) in das Fenster eines Edeka-Marktes in Essen-Bochold gekracht. Polizei und Feuerwehr im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben in der Nacht zu Sonntag um 0.20 Uhr. Ein 19-jähriger Essener war mit einem Beifahrer auf der Altendorfer Straße in Essen-Bochold in Richtung der Straße „Am Fliegenbusch“ unterwegs.

Golf-GTI-Fahrer bei Unfall in Essen unverletzt

Aus noch ungeklärter Ursache kam er links von der Fahrbahn ab und krachte in das Fenster des dortigen Lebensmittelmarktes Edeka-Burkowski. Laut Polizei entstand ein hoher Sachschaden an Auto und Supermarkt. Beide Insassen blieben unverletzt. Sie konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien.

Zeugen sprechen nach Angaben der Polizei davon, dass der Golf-GTI-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Hinweise auf eine Alkoholisierung lägen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen laufen.

Folgen Sie auch unseren Kanälen in den Sozialen Medien auf Instagram und Facebook.

Gern gelesen in Essen

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen