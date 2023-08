Nach einem Zusammenstoß seines Autos mit einer Straßenbahn am Samstagmorgen schwebt ein 67 Jahre alter Mann in Lebensgefahr.

Essen. In Essen ist ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert. Der Fahrer hatte wohl einen medizinischen Notfall erlitten und schwebt in Lebensgefahr.

Nach einem Zusammenstoß seines Autos mit einer Straßenbahn am Samstagmorgen schwebt ein 67 Jahre alter Mann in Lebensgefahr. Die rund 50 Fahrgäste und der Straßenbahnfahrer blieben unverletzt, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte.

Der Unfallhergang war zunächst unklar, wie es hieß. Die Feuerwehr schloss einer Mitteilung zufolge nicht aus, dass der Autofahrer vor dem Zusammenstoß einen medizinischen Notfall erlitten hatte. Ersthelfer befreiten den bewusstlosen Mann aus dem Wrack. Rettungskräfte leiteten Reanimationsmaßnahmen ein.

Straße in Essen für die Dauer des Einsatzes gesperrt

Die Altendorfer Straße wurde für die Dauer des Einsatzes in Höhe Berthold-Beitz-Boulevard in gesperrt. Durch den Unfall wurde die Bahn so beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. (mit dpa)

