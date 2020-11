Auto in Parkhaus angezündet: Polizei Essen sucht Jugendliche

Essen. Nach einer Brandstiftung in einem Parkhaus in Altenessen fahndet die Polizei nach drei Jugendlichen. Sie sollen dort einen Polo angezündet haben.

Nach einer vorsätzlichen Brandstiftung in einem Parkhaus an der Wilhelm-Nieswandt-Allee in Essen-Altenessen fahndet die Polizei mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach drei tatverdächtigen Jugendlichen.

Wer diese beiden... Foto: Polizei

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, ging dort am 23. Oktober gegen 16.15 Uhr ein schwarzer Polo in Flammen auf. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. An dem VW entstand erheblicher Sachschaden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

...oder diesen Jugendlichen erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 (KK11) ergaben, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde - mutmaßlich von den drei Jugendlichen. Wer die Unbekannten auf den Fotos erkennt oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, sollte sich an die Polizei wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

