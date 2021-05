Auto in Essen sichergestellt - Mann wirft mit Rattenfalle

Eine Rattenfalle aus Metall hat ein 34-Jähriger in Essen in Richtung eines Mitarbeiters eines Abschleppdienstes geworfen.

Essen. Ein 34-Jähriger warf in Frohnhausen eine Rattenfalle aus Metall in Richtung eines Abschleppdienst-Mitarbeiters. Er verfehlte den Mann nur knapp.

Zu einer recht exotischen Art des Protests hat ein 34-Jähriger gegriffen, dessen Auto die Polizei in Essen-Frohnhausen sicherstellte: Er warf mit einer Rattenfalle aus Metall und verfehlte einen Mitarbeiter eines Abschleppdienstes nur knapp.

Wie die Polizei Essen am Donnerstag berichtete, hatte ein 45 Jahre alter Essener in der Nacht zuvor einen Wagen gemeldet, das vor einer privaten Zufahrt an der Dahnstraße parkte. Als die Beamten eintrafen, stellten sie fest, dass die an dem grauen Mazda angebrachten Kennzeichen eigentlich zu einem grünen Renault Clio gehörten. In dem Mazda schlief der 34-Jährige, den die Polizisten weckten.

Polizisten überwältigten den Angreifer

Einem erteilten Platzverweis kam der Mann nach. Doch als der hinzugerufene Abschleppdienst seine Arbeit vor Ort fast beendet hatte und letzte Sicherungsmaßnahmen auf der Ladefläche vornahm, kehrte der 34-Jährige mit seinem Wurfgeschoss zurück, das er vor einem Haus gefunden hatte.

Nach der Attacke überwältigten Polizisten den Angreifer, der die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste. Ihn erwartet nun auch ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen