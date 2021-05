Auto in Essen angezündet - Polizei sucht den Feuerteufel

Am Schildberg in Essen-Frintrop ist ein BMW in Flammen aufgegangen.

Essen. Ein BMW brannte am Schildberg in Frintrop in voller Ausdehnung. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Suche nach dem Täter hat begonnen.

Nach einem Autobrand in Essen-Frintrop geht die Polizei dem Verdacht einer Brandstiftung nach. Am späten Mittwochabend ist am Schildberg ein geparkter BMW in Flammen aufgegangen.

Wie Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato am Donnerstag sagte, deute die Spurenlage darauf hin, „dass es keine spontane Selbstentzündung war“.

Als die gegen 23.50 Uhr alarmierte Feuerwehr am Einsatzort eintraf, brannte der Wagen bereits in voller Ausdehnung. Die Flammen wurden mit einem C-Rohr niedergeschlagen und im Anschluss mit Schaum endgültig gelöscht. Die Feuerwehr Essen war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck für rund eine Stunde im Einsatz.

Wer am Einsatzort Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 melden. (j.m.)

