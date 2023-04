Auto geht an A40-Ausfahrt in Essen in Flammen auf

In Essen-Holsterhausen ist ein Auto neben einem Tankstellengelände in Flammen aufgegangen.

Essen. Die Rauchsäule war weithin zu sehen: Nahe der Autobahn in Holsterhausen ist ein Pkw ausgebrannt - direkt neben einem Tankstellengelände.

Es hat am Donnerstagmittag ordentlich gequalmt in Essen-Holsterhausen: An der Ausfahrt der Autobahn 40 in Richtung Innenstadt ist gegen 13.30 ein Auto in Flammen aufgegangen. Zunächst hatte es geheißen, dass der Mercedes auf einem Tankstellengelände brennen sollte, sagte Feuerwehrsprecher Christoph Riße. Das habe sich glücklicherweise nicht bewahrheit.

Die Rauchentwicklung war so stark, dass die Einsatzkräfte auf Sicht anfahren konnten. Der Fahrer des Autos hatte noch rechtzeitig anhalten können, um das Fahrzeug unverletzt zu verlassen. Der Wagen brannte vollständig aus.

Die Ausfahrt der A40 und die Zufahrt zur Tankstelle musste kurzzeitig für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden. Die Feuerwehr teilte nach ihrem einstündigen Einsatz mit, die Ursache für den Brand sei unklar. (j.m.)

