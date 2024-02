Auto kracht in Haltestelle: Mehrere Verletzte in Essen

Ein Mercedes ist auf der Kruppstraße in Essen in eine Bushaltestelle gekracht.

Essen. Auf der Kruppstraße hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Polizei und Feuerwehr waren im Großeinsatz. Massive Behinderungen waren die Folge.

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Essener Südviertel sind am Donnerstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Ein Mercedes ist in eine Bushaltestelle an der Kruppstraße gefahren. Feuerwehr und Polizei sind im Großeinsatz. Rund um den Unfallort und den Essener Hauptbahnhof staute sich der Verkehr massiv. Die Kruppstraße wurde in Richtung Innenstadt gesperrt.

Rettungskräfte transportierten die Fahrerin des Wagens und ihren Beifahrer in Krankenhäuser. Eine Fußgängerin, die sich zum Zeitpunkt des Crashs neben der Haltestelle befand und von herumfliegenden Glassplittern getroffen wurde, lehnte einen Transport ab. „Wir haben extremes Glück gehabt“, sagte Feuerwehrsprecher Christian Schmücker: „Ohne Streik im Öffentlichen Nahverkehr wäre es an der Haltestelle rappelvoll gewesen. Es hätte dann eine Vielzahl von Verletzten gegeben.“

Wie Schmücker berichtete, war das Auto gegen 15.30 Uhr aus Holsterhausen kommend in Richtung Innenstadt unterwegs, als die Fahrerin aus noch nicht geklärten Gründen die Kontrolle verlor, über eine Mittelinsel fuhr, in den Gegenverkehr geriet und schließlich in die Haltestelle krachte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

