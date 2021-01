Polizei Auto fährt Hund in Essen an - Familie steht unter Schock

Essen. Ein 84-Jähriger hat in Bergerhausen einen Hund angefahren. Vermutlich wurde das Tier nicht verletzt. Seine Besitzer landeten im Krankenhaus.

Ein 84-jähriger Autofahrer hat am Silvesterabend in Essen-Bergerhausen einen Hund angefahren. Besitzer des Tieres standen unter Schock. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Wie die Behörde am Montag berichtete, wartete der Senior in seinem Ford bei Rotlicht an der Kreuzung Weserstraße/Rellinghauser Straße. Als

er bei Grün anfuhr, übersah er vermutlich eine Familie, die mit

ihrem Hund spazieren ging und die Rellinghauser Straße überqueren wollte.

Der 20-jährige Hundehalter versuchte nach eigenen Aussagen seinen Hund

zurückzuziehen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Tier

wurde dabei vermutlich nicht verletzt. Eine Zwölfjährige und eine 38-Jährige erlitten dennoch einen Schock. Da sie in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, ermittelt das Verkehrskommissariat 2 nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.