Auto erfasst Rollstuhlfahrer in Essen: Mann schwer verletzt

Essen. Ein Rollstuhlfahrer ist auf der Hindenburgstraße von einem Transporter erfasst worden. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Nach einem Unfall mit einem Schwerverletzten ist die Hindenburgstraße in Essen am Mittwochmorgen in Höhe der Maxstraße in Richtung Rüttenscheid gesperrt und nach eineinhalb Stunden zumindest einspurig wieder freigegeben worden: Ein Transporter hatte gegen 9.30 Uhr einen Rollstuhlfahrer erfasst.

Der Mann wurde nach der Behandlung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr sei nicht auszuschließen, so die Polizei. Vermutlich hat er die Straße überqueren wollen.

Nähere Details und der genaue Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Essen hat mit den Ermittlungen begonnen. (j.m.)

(Wir aktualisieren diese Meldung)

