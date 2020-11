Auto erfasst Kinderwagen in Essen - Notarzt im Einsatz

Essen. Ein Auto rammt in Essen-Frohnhausen einen Kinderwagen. Das Unfallopfer wurde wohl leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Polizei ermittelt.

Ein Kinderwagen ist am Dienstag in Essen-Frohnhausen von einem Auto erfasst worden. Ein Notarzt war im Einsatz, doch das Kind hatte offenbar Glück im Unglück.

Vermutlich wurde es nur leicht verletzt, sagte Polizeisprecherin Judith Herold. Wie alt das Unfallopfer ist, blieb unklar.

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr an der Ecke Breslauer/Mülheimer Straße. Die Polizei und der Rettungsdienst waren schnell an der Einsatzstelle. Das Kind wurde versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrsunfallteam der Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen. (j.m.)

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]