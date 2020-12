Auto erfasst Fußgängerin - Polizei Essen sucht Zeugen

Essen. Bei einem Unfall in Essen-Kupferdreh ist eine 47-jährige Frau schwer verletzt worden. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zum Unfallgeschehen.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, bei dem sich eine Fußgängerin (47) schwer verletzt hat. Der Unfall ereignete sich bereits am Montag, 7. Dezember, gegen 8.10 Uhr auf der Straße Deilbachtal in Kupferdreh. Eine 33-Jährige soll mit ihrem Corsa die Fußgängerin erfasst haben. An dieser Stelle hat die Straße keinen Fußweg, so die Polizei.

Die 47-Jährige musste nach dem Unfall wegen ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder ebenfalls an der Frau vorbei gefahren sind. Hinweise an 0201/829-0.

