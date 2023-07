Polizei Essen Auto erfasst Fußgänger in Essen: Senior (87) in Lebensgefahr

Essen. Ein Passant ist auf der Töpferstraße von dem VW einer 64-Jährigen erfasst worden. Der Mann schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Verkehrsunfall auf der Töpferstraße in Essen-Huttrop schwebt ein 87-Jähriger in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Montag berichtete, ist der Senior am Sonntag gegen 11 Uhr von dem VW Up einer 64-Jährigen erfasst worden, als er in Höhe der Werrastraße die Fahrbahn überqueren wollte.

Ein Notarzt behandelte den Mann, bevor er in ein Krankenhaus transportiert wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Töpferstraße gesperrt.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können: 0201/829-0

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen