Auto erfasst 80-Jährigen: Polizei Essen sucht Zeugen

Essen. Ein Fußgänger wurde in Stoppenberg auf die Motorhaube eines VW aufgeladen und schwer verletzt. Vermutlich hatte der Fahrer den Senior übersehen.

Von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden ist ein 80-Jähriger bei dem Versuch, die Hallostraße in Essen-Stoppenberg zu überqueren. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Golf am Montag gegen 11 Uhr auf der Hallostraße in Richtung Schonnebeck, als er den Fußgänger in Höhe des Barbarossaplatzes vermutlich übersah. Der Senior wurde auf die Motorhaube des VWs aufgeladen und stürzte anschließend zu Boden.

Dabei erlitt der 80-Jährige so schwere Verletzungen, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

