Brennendes Auto in Essen: Ruhrallee wieder freigegeben

Essen. In Höhe der A52 ist ein Auto auf der Ruhrallee in Brand geraten. Für die Löscharbeiten musste die Straße in Richtung Innenstadt gesperrt werden.

Auf der Ruhrallee in Essen-Bergerhausen ist ein Auto gegen 8.30 Uhr am Mittwochmorgen in Flammen aufgegangen. Die Polizei hat die Straße ab Höhe der A52 in Richtung Innenstadt für etwa eine Dreiviertelstunde gesperrt. Staus waren die Folge.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Ursache ist unklar. (j.m.)

(Wir aktualisieren diese Meldung)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen