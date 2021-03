Auto brennt - Polizei Essen schließt Brandstiftung nicht aus

Die Feuerwehr musste in Essen-Bergeborbeck ein brennendes Auto löschen.

Essen. In Bergeborbeck ist ein geparkter Transporter in Flammen aufgegangen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Die ermittelt und hofft nun auf Hinweise.

In Essen-Bergeborbeck ist am Dienstagabend ein weißer Renault Master in Flammen aufgegangen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und ermittelt.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hatte ein Autofahrer den brennenden Transporter gegen 22.45 Uhr bemerkt. Das Auto stand an der Kreuzung Heegstraße/Schacht-Neu-Cöln auf dem rechten Parkstreifen in Fahrtrichtung Alte Bottroper Straße.

Das Feuer entwickelte sich rasant. Als die Polizei eintraf, stand das Auto bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ließ den Renault durch einen Abschleppdienst sicherstellen und sucht nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben könnten. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittler unter der 0201/829-0 entgegen.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.