Nach einem Motorradunfall in Essen musste ein 16-Jähriger schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei Auto ausgewichen: Zwei Verletzte bei Motorradunfall in Essen

Essen. Zwei Jugendliche verunfallten in Stadtwald bei dem Versuch, einem Auto auszuweichen. Ein 16-Jähriger musste in eine Klinik gebracht werden.

Bei einem verunglückten Bremsmanöver hat ein 16-jähriger Motorradfahrer in Essen-Stadtwald schwere Verletzungen erlitten. Sein ein Jahr älterer Sozius kam mit leichteren Blessuren davon und musste nicht stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, waren die beiden Jugendlichen am Dienstagabend auf der Heisinger Straße unterwegs, als ein 33 Jahre alter Autofahrer in Höhe der Schellstraße wenden wollte.

Bei dem Versuch, eine Kollision mit dem Wagen zu vermeiden, verlor der 16-Jährige die Kontrolle über seine 125er Aprilia und stürzte, so die Polizei Essen.

