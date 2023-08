Ausverkauftes K.I.Z.-Konzert am Seaside Beach fällt flach

Die Aufbauarbeiten für die Konzerte am Seaside Beach laufen seit Tagen. Der Auftritt von K.I.Z. am Freitag, 25. August, muss aber ausfallen.

Essen. 20.000 Fans werden zum Konzert der Band K.I.Z. am Essener Seaside Beach erwartet. Wegen Dauerregens ziehen die Veranstalter nun die Notbremse.

Traurige Nachricht für alle Fans der Hip-Hop-Formation K.I.Z.: Der für diesen Freitag, 25. August, geplante Auftritt der Berliner Rapper am Seaside Beach wird wegen des schlechten Wetters ersatzlos gestrichen. „Wir können die Sicherheit des Publikums einfach nicht gewährleisten“, sagt Veranstalter Holger Walterscheidt.

Der Dauerregen habe die Böden durchweicht, ein Teil des Seaside Beach-Geländes sei geflutet. Dabei laufen die Vorbereitungen seit Tagen auf Hochtouren. Das Konzert ist seit Wochen ausverkauft, rund 20.000 Gäste werden erwartet. Noch am Freitagvormittag hatte die Berliner Rapformation in einer Instagram-Story geschrieben: „Der aktuelle Stand ist, dass das Konzert stattfinden wird.“ Nach drei Stunden wurde der Beitrag aber gelöscht.

Peter-Fox-Konzert am Seaside Beach soll am Samstag stattfinden können

Auch im strömenden Regen lieferte Peter Fox beim Willingen Open Air zuletzt eine grandiose Show ab. Nun hoffen die Fans, dass er am Samstag am Seaside Beach in Essen zu erleben ist. Foto: Franz Köster / WP

Der Auftritt von „Seeed“-Sänger Peter Fox am Samstag, 26. August, ist nach Auskunft von Walterscheidt allerdings nicht gefährdet. Nach den starken Regenfällen und Gewitterwarnungen am Freitag sehen die Wetterprognosen für den Samstag wieder günstiger aus. Für die Fans von Peter Fox wäre die Konzertabsage eine wohl noch herbere Enttäuschung. Erst im vergangenen Jahr waren zwei „Seeed-Auftritte am Seaside Beach krankheitsbedingt ausgefallen. Auch die zunächst in Aussicht gestellten Ersatztermine wurden am Ende gestrichen.

Lesen Sie auch:

Ein Konzert von Peter Fox im Ruhrgebiet fällt an diesem Wochenende aber auf jeden Fall flach: Der geplante Auftritt des Hip-Hop-Stars beim Hype-Festival in Oberhausen am kommenden Sonntag, 27. August, wurde vom Künstler vor wenigen Tagen wegen „geänderter Produktionsbedingungen“ überraschend gecancelt. Die Fans reagierten mit Unverständnis. Seaside Beach-Veranstalter Holger Walterscheidt versichert jedoch, dass der seit Wochen ausverkaufte Termin in Essen steht.

Am heutigen Freitag geht man am Baldeneysee aber lieber auf Nummer sicher: Nachdem 2019 beim Rapkonzert von Casper und Marteria nach schweren Gewittern eine LED-Wand eingebrochen war und 28 Menschen verletzt hatte, war eine Diskussion über die Sicherheitsvorkehrungen entbrannt.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen