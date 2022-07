Ausgetreten? In Essen können Ex-Christen kirchlich heiraten

Essen. Weil er ausgetreten ist, wird Christian Lindners (FDP) kirchliche Trauung kritisiert. Aber auch in Essens Kirchen können Ex-Christen heiraten.

Die kirchliche Hochzeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner und der Journalistin Franca Lehfeldt auf der Ferieninsel Sylt hat Irritationen und deutliche Kritik ausgelöst, sind doch beide aus der Kirche ausgetreten. Mit solchen Zugeständnissen degradiere die Kirche ihre traditionellen Räume zu „billigen Eventlocations“, klagt die evangelische Theologin Margot Käßmann. Doch was viele für einen Promi-Bonus halten, ist auch in Essener Kirchen nicht völlig ausgeschlossen.

„Weshalb wünschen zwei Menschen eine kirchliche Trauung, die bewusst aus der Kirche ausgetreten sind, ja öffentlich erklärt haben, dass sie sich nicht als Christen verstehen?“, schreibt Käßmann in ihrer Kolumne für „Bild am Sonntag“. Der FDP-Politiker Lindner und seine Angetraute hatten in der evangelischen Kirche St. Severin in Keitum auf Sylt geheiratet. Hier sei es offenbar nicht um christliche Inhalte gegangen, sondern um die Kulisse, dafür solle sich die Kirche nicht hergeben, sagt die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Grundsätzlich gelte, dass mindestens ein Ehepartner Kirchenmitglied sein sollte, um eine kirchliche Trauung zu ermöglichen.

Als Alternative zur kirchlichen Trauung gibt es eine Segensfeier

Das bestätigt auch Essens Superintendentin Marion Greve. Abgesehen von den kirchenrechtlichen Regelungen findet auch sie: „Eine kirchliche Trauung ist nicht das Richtige und Stimmige für ein Paar, das sich dezidiert gegen die Mitgliedschaft in der Kirche entschieden hat.“ Doch Greve weist darauf hin, dass man ausgetretenen Christen nicht rundweg die Kirchentür weise: „Als Alternative zur kirchlichen Trauung gibt es immer die Möglichkeit einer Segenshandlung.“

„Wer sind wir denn, Gottes Segen zu verweigern, wenn sich jemand diesen ausdrücklich wünscht? Ein Segen ist immer etwas Wunderbares“, sagt Essens Superintendentin Marion Greve über einen kirchlichen Segen für Paare, die der evangelischen Kirche nicht (mehr) angehören. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Dieser Segen könne auch in einer Kirche gespendet werden. Allerdings würde man zunächst mit dem Paar das Gespräch suchen, um zu klären, ob es sich bloß einen festlichen Rahmen wünscht oder ernsthaft den gemeinsamen Lebensweg unter Gottes Segen gehen wolle. „Wer sind wir denn, Gottes Segen zu verweigern, wenn sich jemand diesen ausdrücklich wünscht? Ein Segen ist immer etwas Wunderbares“, sagt Marion Greve.

Kirche bekommt einige Hochzeitsanfragen von ausgetretenen Christen

Nur ins Kirchenbuch eintragen könne man eine solche Eheschließung nicht, ergänzt der Sprecher des Evangelischen Kirchenkreises Essen, Stefan Koppelmann. Trotzdem sei mancher, der die Kirche verlassen habe, für dieses Angebot dankbar: „Wir bekommen immer wieder Anfragen von Menschen, die ausgetreten sind und bei uns heiraten wollen“, so Koppelmann. Man mache sie auf den Widerspruch aufmerksam, gehe aber auch auf sie zu: Es könnte ja der erste Schritt für eine Rückkehr in den Schoß der Kirche sein.

Ob auch die evangelische Nordkirche auf eine Rückbesinnung des Ehepaares Lindner-Lehfeldt hofft, ist nicht bekannt. Der evangelische Bischof von Schleswig und Holstein, Gothart Magaard, hatte die Trauung jedoch verteidigt: „Wir sollten mit dem Segen nicht knauserig umgehen. Gott ist ein großzügiger Gott.“ Es liege im Ermessen des Seelsorgers, einem Paar eine solche Ausnahme zu gewähren.

„Es ist schon aberwitzig, wenn jemand bewusst entscheidet, die Kirche zu verlassen, dann aber kirchlich heiraten möchte. Das sieht so aus, als ob er sich nur die Kulisse borgt: St. Severin ist halt hübscher als eine Strandbude“, sagt Ulrich Lota, Sprecher des Bistums Essen, zur Hochzeit von Christian Lindner und Franca Lehfeldt. Foto: Bistum Essen

Der Sprecher des Bistums Essen, Ulrich Lota, ist von der Argumentation nicht völlig überzeugt: „Es ist schon aberwitzig, wenn jemand bewusst entscheidet, die Kirche zu verlassen, dann aber kirchlich heiraten möchte. Das sieht so aus, als ob er sich nur die Kulisse borgt: St. Severin ist halt hübscher als eine Strandbude.“ Hier bestehe die Gefahr, eine Zeremonie ins Lächerliche zu ziehen. Insbesondere einem Minister, dessen Hochzeit mit großer medialer Begleitung einhergehe, müsse die Außenwirkung einer solchen Inszenierung klar sein.

Wenn kein Ehehindernis vorliegt, dürfen auch Ex-Katholiken kirchlich heiraten

Angesichts einer nie gekannten Austrittswelle, räumt Lota indes ein: „Darunter sind natürlich viele, die gehen, weil sie mit der Institution Kirche hadern, die aber weiter in ihrem Glauben verwurzelt sind.“ Und für sie gibt es gute Nachrichten: Unter besonderen Voraussetzungen dürfen nämlich auch ehemalige Katholiken kirchlich heiraten. Sie brauchen dafür die Zustimmung der „zuständigen Autorität“, sollten nicht gerade öffentlich gegen den Katholizismus wettern – und es darf kein Ehehindernis vorliegen. Ein solches Hindernis wäre etwa, wenn einer der beiden schon einmal verheiratet war. Ex-Katholik Lindner hätte also in der eigenen Kirche keine Chance gehabt: Für ihn ist es die zweite Ehe.

