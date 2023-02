Ausgebrannter Mercedes in Essens Süden – das Auto der Täter?

Der ausgebrannte Mercedes landete in einem Waldstück am Schuirweg.

Essen/Mülheim. In Mülheim ist ein Geldautomat gesprengt worden. Die Täter flüchteten in einem Mercedes. Später brennt in Essen ein Auto – auch ein Mercedes.

Im Fall der Sprengung eines Geldautomaten in Mülheim am frühen Freitagmorgen führt eine direkte Spur nach Essen.

[Abonnieren Sie hier kostenlos unseren Newsletter mit Nachrichten aus Essen]

Etwa eine halbe Stunde, nachdem die Polizei Mülheim alarmiert wurde, dass in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Dümpten ein Geldautomat gesprengt worden sei, ging die nächste Nachricht ein: Im Essener Stadtteil Schuir, kurz hinter der Stadtteilgrenze, stand am Schuirweg ein Mercedes in Flammen. Auch das Fluchtfahrzeug der Täter in Mülheim hatten Zeugen als Mercedes identifiziert.

Suche mit Helikopter blieb ohne Erfolg

Die Fahrer des Autos, das am Schuirweg gegen einen Baum geprallt war, sind weiter verschwunden. Sogar mit einem Helikopter hatte man nach den Unbekannten gesucht. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Fahrzeug selbstständig über ein elektronisches System Alarm ausgelöst hatte. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Schuirweg war deshalb rund drei Stunden lang gesperrt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen