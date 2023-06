Ausflug zum Baldeneysee: Biker beschenken kranke Giuliana

Essen. Giuliana aus Essen kam schwerbehindert zur Welt, ihre Überlebenschancen waren schlecht. Dank eines Spenderherzens feierte sie nun 20. Geburtstag.

Giuliana Sardu strahlt. Mit einem breiten Lachen unter dem weißen Helm sitzt sie in einem Motorradbeiwagen und feiert ihren 20. Geburtstag am Baldeneysee. Der ist so besonders wie die junge Essenerin selbst: Sie leidet an einem seltenen Gendefekt und hat mehrere Behinderungen.

Gleich nach der Geburt wurde der Herzfehler entdeckt

Dass ihre Tochter Giuliana 20 Jahre alt werden würde, schien bald nach der Geburt in Mülheim am 27. Juni 2003 nahezu unmöglich, sagt Alessandra Sardu. Schnell stellte sich heraus, dass das kleine Mädchen nicht gesund war. Kinderkardiologen entdeckten einen Herzfehler. Und mehr: Sie diagnostizierten das „Marfan“-Syndrom, eine Bindegewebsschwäche mit lebensbedrohlichen Folgen.

Mit nur sechs Monaten brauchte Giuliana Sardu ein neues Herz. Sie bekam eines, als weltweit erstes Baby mit Marfan-Syndrom. „Die Transplantation an der Universitätsklinik in Münster verlief gut“, erzählt Alessandra Sardu. Die Ärzte gaben Giuliana eine positive Prognose, alles schien sich zum Guten zu wenden. Doch acht Wochen nach der OP erlitt das Mädchen einen Schlaganfall. Die schweren Folgen reichen bis in die Gegenwart. „Vielleicht hätte sie sonst ein halbwegs normales Leben ohne Rollstuhl führen können“, so Alessandra Sardu weiter.

Die kleinen Brüder müssen oft zurückstecken

Die 49-Jährige ist alleinerziehend, neben der Tochter versorgt sie die Zwillingsbrüder Damiano und Samuele, die wegen der körperlichen Einschränkungen ihrer Schwester oft zurückstecken. Dennoch: Die Elfjährigen seien „die tollsten Brüder der Welt“.

Zum 20. Geburtstag am Dienstag (27. Juni) hatte die kleine Familie in letzter Minute eine große Überraschung auf die Beine gestellt. Denn gegen 17.30 Uhr, im Anschluss an ihre Arbeit in der Kerzenwerkstatt des Franz-Sales-Hauses, erwartet Giuliana eine Spritztour zum Baldeneysee. Den Ausflug ermöglichen ihr Mitglieder der Düsseldorfer Vereinigung „Biker4Kids“. Hierfür verlässt Giuliana sogar ihren „Ferrari“, wie Alessandra den knallroten Rollstuhl der Tochter nennt.

Gelungene Überraschung: Weder Mutter Alessandra Sardu (l.) noch die Zwillingsbrüder Damiano und Samuele hatten Giuliana Sardu (Mitte) etwas vom geplanten Motorradausflug an ihrem Geburtstag erzählt. Foto: Asgard Dierichs

Vor dem Mehrfamilienhaus an der Elzstraße in Bergerhausen steht Rainer Döring mit seinem Honda Goldwing-Gespann. Was für ein Bild: Im schweren Motorrad mit dem schicken Beiwagen fährt der 50-jährige Krefelder im Konvoi mit sieben weiteren Bikern das sichtlich erstaunte Geburtstagskind an den Baldeneysee. Neben seiner Schwester, die von der Mutter und einer Intensivpflegerin in den Beiwagen gehoben wurde, sitzt ihr Bruder Damiano.

Biker holten Giuliana zu Hause ab

Zum runden Geburtstag der mehrfach körperlich beeinträchtigten Tochter wollte die Familie „endlich mal wieder richtig Gas geben.“ Nach „sechs anstrengenden Jahren mit intensiver Pflege und der Isolation in der Corona-Krise“, wie Alessandra Sardu erzählt. Die Mission ist geglückt. Die Brüder haben nichts verraten, Giuliana ist völlig ahnungslos, als die Motorradfahrer in ihren schwarzen Kutten klingeln. Da hat sie gerade das XL-Spaghetti-Eis verspeist, das ihre Mutter für sie „beim besten Eismann der Stadt“ geordert hatte, weil ihr Kuchen nicht schmeckt.

Regenbogenland unterstützt junge Patienten und ihre Familien Das „Regenbogenland“ ist eine Düsseldorfer Einrichtung, die Familien dabei hilft, die verbleibende Zeit mit schwerstkranken Kindern erfüllt und positiv zu gestalten. Über diese Einrichtung bekam die Essener Familie Sardu Kontakt zu den „Biker4Kids“. Nicht nur Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit lebensverkürzenden Erkrankungen sind im Regenbogenland zu Gast. Auch ihre Angehörigen finden dort Angebote und Entlastung vom Pflegealltag.

Ausfahrten mit besonderen Menschen sind für die „Biker4Kids“ Ehrensache. „Bei uns kann man das Hobby mit einem guten Zweck verbinden“, fasst Detlef Mehlmann als Hauptverantwortlicher der Gruppe zusammen. Seit 2007 unterstützen die rund 50 Mitglieder die Kinderhospizarbeit an Rhein und Ruhr und speziell den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in der Landeshauptstadt.

Mehlmann konnte den Essener Einsatz auf die Schnelle organisieren. „Die Anfrage erreichte uns Wochenende.“ Dennoch fanden sich acht Biker für die fröhliche Geburtstagstour. „Detlef hat mich am Sonntag angerufen. Da war meine Maschine noch in der Reparatur.“ Rechtzeitig wurde die alte Goldwing fertig. „So ein Gespann war immer mein Traum, den ich mir irgendwann erfüllen konnte.“ Dieses Glück wolle er teilen, so Döring über seine Motivation, Familien wie den Sardus eine Freude zu bereiten.

Der Notfallkoffer ist bei jedem Ausflug dabei

„Wir haben schon Menschen mit schwereren Beeinträchtigungen eine Freude bereitet“, berichtet Michael Tretbar (54). Der Biker aus Meerbusch hat auf der langen Rückbank seiner Goldwing Platz für Samuele Sardu. Damiano Sardu fährt in Dörings Gespann zum Baldeneysee. Den geräumigen Beiwagen im Flammen-Design mit dem Totenkopf aus dem Action-Film „Ghost Rider“ findet er richtig cool. Rund 30 Minuten später ist der Konvoi am See. „Ohne Zwischenfälle“, freut sich Mehlmann. Doch ein Koffer für medizinische Notfälle ist dabei. Darin liegen unter anderem eine Sauerstoffmaske und die Krankenakte. „Der Koffer muss immer mit, wenn wir unterwegs sind.“

Doch am Geburtstag geht es Giuliana bestens. „Ohne die Ärzte der Uniklinik Münster hätte Giuliana wohl nie diesen seltenen Ausflug erlebt“, blickt ihre Mutter zurück. Die Kinderkardiologen ersetzten nicht nur das kranke Herz. Sie tauschten zudem einen Teil der Lungenschlagader aus, um die schlimmste Komplikation zu vermeiden. Durch den Gendefekt kann die Hauptschlagader reißen. Doch daran sowie an den kräftezehrenden Pflegealltag wolle sie an diesem Abend einmal nicht denken.

Die Motorradtour zum See bleibt unvergesslich

So lässt sich die Essener Familie vor der Heimfahrt mit den rheinischen Bikern die Pommes von der Bude und die Cola schmecken. Die Motorradtour zum See bleibt unvergesslich. „Wir hatten regelrecht Flügel, als wir nach Hause kamen“, schwärmt Alessandra Sardu. Gemeinsame Ausflüge seien die Ausnahme. „Dazu fehlt uns ein behindertengerechtes Auto.“

