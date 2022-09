Ausbildung in Essen: Berufsberatung auf Augenhöhe

In der Gesamtschule Borbeck in Essen stellen Norwin Austrup (l.) und Inga Bartsch (m.) ihre Ausbildungsberufe vor. Sabine Keller (r.) von der IHK Essen begleitet die Ausbildungsbotschafter.

Essen-Borbeck. Auszubildende informieren an der Essener Gesamtschule Borbeck Schülerinnen und Schüler über ihren Arbeitsalltag. Was das IHK-Projekt bewirken soll.

Rund 900 Ausbildungsplätze in Essen sind im aktuellen Lehrjahr noch unbesetzt. Und genau hier setzt das Projekt „Ausbildungsbotschafter“ der IHK Essen an: Auszubildende informieren Schülerinnen und Schüler über ihren Beruf, ihr Unternehmen und ihren Ausbildungs- und Arbeitsalltag. Als eine von 36 Schulen in Essen, Mülheim und Oberhausen hatte jetzt auch die Gesamtschule Borbeck Besuch von zwei Botschaftern, die sich den Fragen der Jahrgangsstufe zwölf stellten.

„Wir wollen authentische Einblicke in eine duale Ausbildung geben“, sagt Sabine Keller, regionale Projektkoordinatorin der IHK Essen. Das biete nicht nur einen Mehrwert für die Schülerinnen und Schüler, sondern letztlich auch für die Betriebe selbst.

Ausbildungsbotschafter vermitteln authentische Erfahrungen

Da die IHK grundsätzlich einen Bewerberrückgang verzeichne, geht sie mit den Ausbildungsbotschaftern in die Klassen ab der Jahrgangsstufe neun. „Das dient auch der Orientierung für ein eventuelles Praktikum, das in der neunten Klasse ansteht“, sagt Keller. Durch die praktischen Schilderungen aus dem Berufsalltag erhalten die Schüler ein Bild von den Inhalten einer dualen Ausbildung, die an zwei Lernorten - der Berufsschule und im Unternehmen - erfolgt. „Oft können sich die Jugendlichen ansonsten nicht vorstellen, was man so im Ausbildungsalltag macht.“

In der Gesamtschule Borbeck klärte jetzt Norwin Austrup über seinen Beruf Groß- und Außenhandelsmanagement bei der Salzgitter Mannesmann GmbH auf und stellte vor allem seine Aufgaben im Unternehmen vor. Der Auszubildende stand den Schülern aber auch in Sachen Bewerbung Rede und Antwort. Eine Frage interessierte die Zwölftklässler dabei besonders: „Wie viel verdienst du in der Ausbildung?“

Austrup selbst ist sich der Bedeutung des Projekts für die Schüler bewusst: Als Auszubildender könne er den Jugendlichen auf Augenhöhe vermitteln, wie es ist, eine Ausbildung zu machen. Er selbst habe an seiner Schule eine solche Veranstaltung nicht gehabt, sondern sei nur über das Studium aufgeklärt worden.

„Ich finde es wichtig, den Schülern das Konzept Ausbildung aus erster Hand zu vermitteln“, sagt Austrup. Das habe bei Schülern oft eine bessere Wirkung, als wenn Lehrer oder Mitarbeiter der Unternehmen darüber informieren, ergänzt Keller.

Zustimmung auch in Schulen und Betrieben

Und auch in den Schulen und Betrieben stößt das Projekt auf Akzeptanz. Lehrerinnen und Lehrer, berichtet Keller, seien von dem Konzept überzeugt und empfänden es als wichtig, dass die Schüler von jüngeren Leuten für Ausbildungen motiviert werden.

Aktuell beteiligen sich 20 Betriebe aus Essen, Mülheim und Oberhausen am Programm. Es kämen, so Keller, jedoch noch weitere hinzu, bei denen derzeit noch Schulungen anstehen. Betriebe können Auszubildende ab dem zweiten Lehrjahr für das Vorhaben anmelden. Keller: „Das ist für die Unternehmen auch eine gute Maßnahme, um sich bei Schulen und Schülern bekannt zu machen.“

