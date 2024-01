Ausweise Aus für Kinderreisepässe: Was Eltern jetzt wissen müssen

Essen. Kinderreisepässe gibt es nicht mehr, und auf andere Papiere für Kinder muss man länger warten. Die Stadt Essen rät, sie frühzeitig zu beantragen.

Zum Jahresanfang sind die Kinderreisepässe abgeschafft worden. Die Gesetzesänderung der Bundesregierung vom Oktober 2023 sieht vor, dass Kinderreisepässe ab dem 1. Januar 2024 weder neu ausgestellt, noch verlängert oder aktualisiert werden können. Die Stadt Essen macht darauf aufmerksam, dass diese Regelung selbstverständlich auch für die städtischen Bürgerämter und Bürger-Servicestellen in Essen gilt.

Familien, die eine Reise planten, müssten nun längere Wartezeiten auf die Ausweispapiere für ihre Kinder einkalkulieren, mahnt die Stadt. Statt des abgeschafften Kinderreisepasses könne für Kinder jeden Alters jetzt ein Personalausweis oder ein Reisepass beantragt werden.

Zwei bis vier Wochen Wartezeit auf Ausweispapiere für Kinder

Der Personalausweis genüge zum Beispiel für Reisen innerhalb der Europäischen Union (EU), nach Norwegen, Island, Liechtenstein oder in die Schweiz sowie in die Türkei. Für Reisen außerhalb der EU benötigten Kinder in der Regel einen Reisepass. Die Ausstellung dieser Dokumente sei im Gegensatz zum Kinderreisepass nicht mehr sofort möglich. Es müssten die Lieferzeiten der Bundesdruckerei berücksichtigt werden, die aktuell beim Personalausweis bei zwei bis drei Wochen liegen und beim Reisepass bei drei bis vier Wochen. Ein Personalausweis kostet 22,80 Euro, ein Reisepass 37,50 Euro.

Andere Staaten erkannten den deutschen Kinderreisepass nicht mehr an

Der Kinderreisepass ist laut Stadt abgeschafft worden, weil er „von den Staaten weltweit und teilweise auch innerhalb der EU nicht mehr überall als Ausweisdokument akzeptiert“ wurde. Auskunft über das jeweils benötigte Reisedokument geben die Reise- und Sicherheitshinweise auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise

Weitere Informationen zum Kinderreisepass auf: www.essen.de/kinderreisepass.

