Die beiden Fahrzeuge blockieren nach dem Unfall die Fahrbahn. Für rund eine Stunde musste die A40 in Richtung Duisburg voll gesperrt werden.

Sperrung Auffahrunfall auf der A40 in Essen: Zwei Männer verletzt

Essen/Bochum. In den späten Abendstunden kommt es auf der A40 in Essen zu einem Auffahrunfall. Die beiden beteiligten Fahrzeuge werden dabei schwer beschädigt.

Nach einem Auffahrunfall ist die A40 in Essen am Sonntagabend gesperrt worden. Zwischen den Anschlussstellen Kray und Frillendorf in Fahrtrichtung Duisburg waren gegen 21.45 Uhr zwei Männer aus Mönchengladbach und Bochum auf der mittleren Fahrbahn mit ihren Autos kollidiert. Der Bochumer war mit seinem Mercedes ins Heck des Fords des Mönchengladbachers gekracht. Die Autos blieben danach quer zur Fahrbahn stehen.

Fahrer zum Glück wohl nur leicht verletzt

Die beiden Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt, die beiden Fahrer ersten Erkenntnissen nach aber zum Glück nur leicht verletzt. Die Autos waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach rund einer Stunde konnte der Verkehr wieder über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Unfallursache ermittelt nun die Polizei. (sk)

