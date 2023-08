Auf Passant eingestochen - Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. Ein 59-Jähriger ist in Katernberg von jungen Männern attackiert worden. Einer verletzte ihn mit einer Stichwaffe. Polizei zeigt ein Foto.

Brutaler Angriff in Essen-Katernberg: Ein Unbekannter hat gegen 23 Uhr am 2. Juni einen 52-Jährigen auf dem Katernberger Markt mit einer Stichwaffe attackiert und so schwer verletzt, dass der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Wer diesen jungen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Am Donnerstag veröffentlichte die Polizei Essen ein Foto des mutmaßlichen Täters, nach dem nun öffentlich gefahndet wird.

Wie die Behörde berichtete, soll eine Gruppe junger Erwachsener den 52-Jährigen zunächst mit einem Laserpointer geblendet haben. Als der Mann die Gruppe aufforderte, dies zu unterlassen, sei er von mehreren jungen Männern attackiert worden. Einer soll mit der Stichwaffe auf ihn losgegangen sein.

Wer den Gesuchten auf dem Foto erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

