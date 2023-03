Auf Essener DSDS-Kandidatin wartet nun die „Königsdisziplin“

Essen. Rose Ndumba bekommt bei „Deutschland sucht den Superstar“ viel Jurorenlob. Warum sich die Essenerin allmählich Hoffnung aufs Finale machen kann.

Für die Essener DSDS-Kandidatin Rose Ndumba geht die Reise bei „Deutschland sucht den Superstar“ immer weiter. Beim Recall auf der Insel Phuket, den RTL am Samstag, 11. März, ausgestrahlt hat, ging die 24-Jährige diesmal zusammen mit Monika Gajek und und Olga Levit ins Rennen um die Jury-Gunst. Die drei haben den Song „Snap” von Rosa Linn performt. Wie der Auftritt am Traumstrand von Coconut Island lief.

Beim Eurovision Song Contest 2022 war der Beitrag der armenischen Sängerin Rosa Linn eher unter ferner liefen gelandet – Platz 22. In den sozialen Medien und auf Online-Portalen war „Snap“ danach allerdings durch die Decke gegangen. Für die drei DSDS-Kandidatinnen war das Lied allerdings völlig unbekannt – was zunächst einmal für Debatten mit den Stimm-Coaches sorgte. Die zeigen mittlerweile schon mal Nerven wie auch die Kandidatinnen und Kandidaten, die ihre Konkurrenzkämpfe inzwischen auch abseits der Bühne austragen.

Die Jury mit (von links) Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bewertete die Kandidaten am Traumstrand von Coconut Island. Foto: Foto: RTL / Markus Hertrich

Beim Auftritt am thailändischen Bilderbuchstrand war von den Verstimmungen dann allerdings nichts mehr zu hören. „Schön, weich, gefühlvoll, du hast das Ding gemacht“, zeige sich Dieter Bohlen auch diesmal von der Stimmfarbe der Essener Kandidatin mit kongolesischen Wurzeln angetan. DSDS-Jurorin Katja Krasavice war nicht minder angetan: „Rose, das war der Hammer, ich liebe dich sowieso.“

Nachdem fünf Talente am Ende des Recalls ihren Heimflug antreten mussten, wird die Gruppe nun immer kleiner und die Aussicht größer, in die finalen Liveshows zu kommen, die am 1. April starten. Bis dahin stehen allerdings noch zwei weitere Recalls an. Am kommenden Samstag, 18. März, kann das Publikum Rose Ndumba dann in der „Königsdisziplin“ erleben, so Bohlen: im Duett. Partner und Titel dürften die DSDS-Kandidaten diesmal selber auswählen – ein Konflikt ist damit schon mal ausgeräumt.

