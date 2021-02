Auf Edel-Viertel spezialisiert: Polizei schnappt Räuber-Trio

Essen. Sie hatten es auf reiche Wohnviertel abgesehen, und ihre Masche war immer gleich: Die Polizei hat ein regionalweit aktives Räuber-Trio erwischt.

Die Polizei hat einem regionalweit aktiven Räuber-Trio das Handwerk gelegt. Auf ihr Konto gehen Straftaten, deren Zahl vermutlich im dreistelligen Bereich liegt. Die Täter wohnen in Essen und Duisburg. Sie hatten vor allem reiche Wohnviertel im Blick – so waren sie zuletzt am 20. Januar in Bredeney aktiv, als eine junge Räuberin einem 80-Jährigen eine Rolex-Armbanduhr vom Handgelenk riss.

Die drei Täter gingen immer gleich vor: Sie sprachen ihr Opfer auf der Straße an, fragten zum Beispiel nach dem Weg – und dann bedankten sie sich überschwänglich für die Hilfe, umarmten ihr Opfer meistens dabei. „Dabei tasteten sie blitzschnell ihr Opfer nach möglicher Beute ab. Selbst Griffe in den Intimbereich ihrer Opfer scheuten die Frauen nicht, um letztendlich erfolgreich in den Besitz des Schmuckes zu kommen“, berichtet die Polizei. Sie schreibt den Festgenommenen Taten unter anderem auch in Düsseldorf, Mettmann und Velbert zu.

Am Donnerstag erwischten die Polizisten eine der Verdächtigen (26) in Düsseldorf, als sie einen Passanten angriff und versuchte, an seine goldene Halskette zu kommen. Die Polizei verfolgte die Bande über die A52 bis nach Neuss. Dort überwältigten sie die Täter. Ob es weitere unbekannte Bandenmitglieder gibt, werden die Ermittlungen zeigen.

