Essen-Altenessen. In Essen starten die Weihnachtsmärkte. In einem Stadtteil wird der Glühwein in Thermoskannen angeboten. Das kostet er.

Der Adventmarkt in Altenessen startet offiziell am Samstag, 18. November. Einen Tag vorher treffen sich einige aber schon zum Vorglühen auf dem Forumsplatz. Ab dann gibt es täglich Glühwein, Kakao und Eierpunsch – bis zum 30. Dezember.

Wer mit Freunden kommt, kann entweder eine Tasse Glühwein für 3,50 Euro kaufen – der Preis ist im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben, oder gleich eine ganze Kanne für 17 Euro. „Wenn man mit einer ganzen Gruppe kommt muss man nicht ständig zur Theke rennen“, erklärt Veranstalterin Jessica Walter von der gleichnamigen Schaustellerfamilie das Konzept. Neu sei außerdem „Hot Aperol“ für 6 Euro, ein heißer Cocktail. Wen das nicht ausreichend wärmt, der kann sich unter einen Heizpilz stellen, mit Blick auf die gestiegenen Gaspreise werden diese jedoch nur noch auf Nachfrage angeknipst.

Adventmarkt Altenessen: Glühweinpyramide und Fotoherz

Willi Walter hat zudem die 14 Meter hohe Glühweinpyramide aufgebaut, auch das Wasserrad wird es wieder geben, ebenso wie das Fotoherz aus künstlichem Tannengrün für schöne Motive aus Altenessen. Im vergangenen Jahr gab es zum ersten Mal einen Schaukasten mit alten Krippenfiguren, auch der wird wieder aufgebaut. Im Sommer stehen an selber Stelle, direkt gegenüber des Allee-Centers an der Altenessener Straße Surfbretter zur Deko, die hat die Schaustellerfamilie jetzt gegen Ski ausgetauscht.

Täglich von 11 bis 21 Uhr und am Wochenende von 10 bis 22 Uhr sollen rund ein Dutzend Buden die Besucher und Besucherinnen locken. Besonders am verkaufsoffenen Sonntag, 3. Dezember, dürfte es voll werden. Dann haben die Geschäfte im Einkaufszentrum und entlang der Altenessener Straße ab 13 Uhr geöffnet. Am Samstag, 18. November, will Oberbürgermeister Thomas Kufen zur Eröffnung kommen, Heiligabend schließt der Markt um 13 Uhr, am Volkstrauertag (19.11.) und Totensonntag (26.11.) bleibt er geschlossen.

Adventmarkt Altenessen: Gebrannte Nüsse in zehn Sorten

Blick auf den Adventsmarkt in Altenessen: So sah es auf dem Forumsplatz vor zwei Jahren aus. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

+++ Tipp: Abonnieren Sie hier unseren wöchentlichen Familiennewsletter. +++

Auf dem Forumsplatz gibt es abgesehen von Getränken auch ein Kinderkarussell, gebrannte Mandeln und Nüsse in zehn verschiedenen Sorten und einen Tannenbaumverkauf von Thomas Rose vom gleichnamigen Blumenladen auf der Altenessener Straße. Wann genau dieser startet ist allerdings noch unklar.

Der Markt habe sich in den vergangenen Jahren im Stadtteil etabliert und die Altenessener nehmen ihn gerne an. „Man sieht, dass die Leute einen zu schätzen wissen“, sagt Walter, die froh ist, dass sie als Schaustellerin in diesem Jahr erstmals seit der Coronapandemie wieder ein normales Jahr verzeichnen kann. Mit Blick auf den Adventmarkt in ihrem Stadtteil hat sie festgestellt, dass viele gar nicht den Trubel, der in der Innenstadt auf sie wartet, sondern schätzen die familiäre Atmosphäre. Die Abstimmung mit den Füßen erfolge alljährlich auch zwischen den Jahren. „Der Weihnachtstrubel ist dann vorbei, die Last fällt ab und das Umtauschgeschäft beginnt“, erklärt Jessica Walter. Viele machen dann auch noch einmal Halt auf dem Altenessener Adventmarkt. Die Öffnung bis Ende des Jahres habe sich demnach bisher immer bewährt.

Lesen Sie auch:

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen