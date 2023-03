Auf der Ausbildungsmesse Essen gibt’s viel zum Ausprobieren

Die Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse Essen findet dieses Jahr in der Messehalle Zeche Zollverein statt.

Essen. Die Ausbildungsmesse Essen findet kommende Woche auf Zollverein statt. Jugendliche erhalten dort auch ganz praktische Einblicke in Berufe.

Die Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse „Zukunft – Was geht?“ findet dieses Jahr am Dienstag, 14. März statt. Von 9 bis 15 Uhr können sich interessierte Jugendliche über Ausbildungs- und Studienberufe informieren. Dieses Jahr findet die Messe in der Halle 12 der Zeche Zollverein statt.

Ziel der Messe soll sein, dass Jugendliche entdecken, was in ihnen steckt und eine Berufsorientierung bekommen. Die Messe ist interaktiv gestaltet und bietet viele Möglichkeiten zum Mitmachen. Unter anderem können Jugendliche sich die Arbeit der Feuerwehr ansehen. Außerdem kann man dort viel über Wundversorgung und Reanimation lernen, aus Kupfer Herzen formen, eine Runde „Mario Kart“ spielen oder ausprobieren, wie man einen Tisch stilgerecht deckt.

Interessierte Jugendliche können auf der Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse Essen Berufe interaktiv kennenlernen. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Organisiert wird die Messe von der Stadt Essen, der Jugendberufsagentur und der Bundesagentur für Arbeit in Essen. Rund 50 Unternehmen stellen ihre 90 verschiedenen Ausbildungs- und Studienberufe vor. Darunter sind klassische Berufsfelder wie Anlagenmechaniker, Kaufmann oder Kauffrau für Büromanagement oder medizinische Fachangestellte. Aber auch unkonventionelle Berufe wie Schädlingsbekämpfer, Orthopädieschuhmacher, Oberflächenbeschichter, Verfahrensmechaniker in der Glastechnik und mehr. Jugendliche können sich bei den Unternehmen auch über freie Ausbildungsplätze informieren.

Des Weiteren können sich Interessierte zu einem Bewerbungsmappen-Check anmelden, bei dem die Mappe von Profis der Jugendberufsagentur Essen kostenlos geprüft wird. Anmelden kann man sich dazu unter www.eveeno.com. Für die Messe ist keine Anmeldung notwendig. Der Eintritt ist kostenlos.

