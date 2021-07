Polizisten beendeten am späten Samstagabend ein illegales Straßenrennen in Essen. (Symbolbild)

Autorennen Audi R8 und S7: Fahranfänger liefern sich Rennen in Essen

Essen. Zwei junge Männer in hochmotorisierten Autos haben sich ein Rennen in der Essener Innenstadt geliefert. Die Polizei stoppte die Fahranfänger.

Nach einem illegalen Autorennen hat die Polizei Essen am vergangenen Wochenende zwei hochmotorisierte Fahrzeuge sichergestellt. Das Rennen nahm am späten Samstag um 23.35 Uhr auf dem Viehofer Platz, Ecke Altenessener Straße seinen Anfang.

Beteiligt waren laut Polizeiangaben ein 19-jähriger Syrer und ein 22-jähriger Türke, die sich beide noch in der Probezeit befinden.

Zivilbeamte sahen, wie sich die beiden Fahrer eines Audi R8 und Audi S7 unterhielten und ihre Fahrzeuge daraufhin nebeneinander aufstellten. Bei Grünlicht, so steht es in einer Mitteilung der Polizei, beschleunigten die beiden Männer ihre Auto.

Fahrer des R8 hält Handy aus dem offenen Verdeck

Bei ihrer Fahrt durch die Essener Innenstadt überschritten die Beteiligten mehrfach die Höchstgeschwindigkeit und ließen die Motoren der Autos an Ampeln aufheulen, um dann „Beschleunigungsrennen“ durchzuführen. Der Fahrer des R8, wurde beobachtet, wie er aus dem offenen Verdeck sein Smartphone in die Höhe hielt und den hinter ihm fahrenden S7 fotografierte.

Den Polizeibeamten gelang es, beide Wagen anzuhalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der R8 von einer Autovermietung angemeldet ist. Neben den Autos beschlagnahmten die Polizisten auch die Handys der Beteiligten – zur Beweissicherung.

Geschwindigkeitskontrolle bereits am Donnerstag (22.7.)

Bereits am Donnerstag hatte die Polizei auf der Bredeneyer Straße in Fahrtrichtung Essen-Werden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt wurden bei dieser Kontrolle 122 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt, in fünf Fällen müssen die jeweiligen Fahrer nun mit Fahrverboten rechnen.

Bei erlaubten 60 km/h war am Donnerstag ein Audi R8 Spyder „trauriger Spitzenreiter“, der mit einer Geschwindigkeit von 131 km/h gemessen wurde, also mehr als doppelt so schnell unterwegs war wie eigentlich erlaubt.

