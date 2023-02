Auch Radfahrer sollen Bahnhof Essen-Hügel bald nutzen können

Essen. Der Bahnhof Hügel am Baldeneysee ist nur über steile Treppen zu erreichen. Nun stellt die Bahn Abhilfe in Aussicht – unter einer Bedingung.

Der S-Bahnhof Hügel liegt malerisch hoch über dem Baldeneysee. Für Ausflügler, die mit dem Fahrrad im Gepäck anreisen, wäre der Haltepunkt nahe der Villa Hügel ein idealer Ausgangspunkt für eine Tour rund um den See. Allerdings gibt es am Bahnhof Hügel weder einen Aufzug, noch eine Rampe, so dass Fahrradfahrer ihren Drahtesel steile Treppen hinuntertragen müssen. Das ist mindestens schweißtreibend und nahezu unmöglich, wenn es sich um ein schweres E-Bike handelt. Doch dabei muss es nicht bleiben, denn die Deutsche Bahn stellt Abhilfe in Aussicht.

Und zwar in Form sogenannter Radlaufhilfen, auf denen sich Räder schieben ließen. Die Treppen könnten damit nachgerüstet werden. Das ist immer noch keine komfortable Lösung, aber allemal ein Verbesserung.

Für Bau und Planungskosten veranschlagt die Bahn am S-Bahnhof Hügel 100.000 Euro

Der Vorschlag, mit dem sich der für Mobilität zuständige Fachausschuss des Stadtrates in seiner kommenden Sitzung befassen wird, kommt überraschend. Hatte die Bahntochter Station & Service die Stadt Essen doch wissen lassen, dass Radlaufhilfen nur bei Neubauten oder umfassenden Umbauten zugelassen seien.

Die Stadt wollte es dabei nicht belassen. Nun heißt es nach erneuter Rücksprache mit der Bahn, die vorhandenen Treppen ließen sich umbauen. Vorausgesetzt, die Stadt beteiligt sich an den Kosten.

Nach Aussage der Bahn betragen die Baukosten etwa 70.0000 Euro. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) habe zugesagt, davon 90 Prozent zu übernehmen. Zu den Baukosten kommen etwa 30.000 Euro an Planungskosten hinzu, die nur zu einem geringen Anteil förderfähig sein. Somit verbliebe ein Eigenanteil von etwa 35.000 Euro für die Bahn, den diese in den nächsten Jahren aber nicht finanzieren könne.

Der S-Bahnhof Hügel ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge an den Baldeneysee, doch leider ist der Bahnhof nicht behindertengerecht. Foto: Daniel Schreckenberg

Die Verwaltung legt der Politik deshalb nahe, dass die Stadt Essen den Eigenanteil der Bahn übernimmt, damit Fahrgäste den S-Bahnhof Hügel auch mit dem Fahrrad nutzen können. Da sich die Politik vehement für Radlaufhilfen stark gemacht hatte, dürfte dem nichts im Wege stehen.

Die Deutsche Bahn stellt die Modernisierung weiterer Essener S-Bahnhöfe in Aussicht

Radlaufhilfen hatte sich die Stadt auch am Haltepunkt Zollverein Nord gewünscht. Die Verwaltung teilt dazu mit, dass der Bahnhof ab Frühjahr dieses Jahres modernisiert werden soll – inklusive des Einbaus von Aufzügen. Derzeit kann der Bahnsteig über eine Rampe erreicht werden.

Am Bahnhof Essen-West steht der „mobilitätsgerechte Ausbau“ nach Angaben der Bahn im kommenden Jahr an. Neben Aufzügen soll auch dort eine Radlaufhilfe montiert werden, heißt es in einem Schreiben an Verkehrsdezernentin Simone Raskob.

Für die Bahnhöfe Bergeborbeck, Borbeck Süd, Dellwig und Kettwig Stausee sei eine Modernisierung geplant. Für wann, lässt die Bahn offen. Geprüft werde, ob der Einbau von Radlaufhilfen vorgezogen werden könne.

