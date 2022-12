Attackierter Schiri: „Habe gedacht, der will mich umbringen“

Essen-Bedingrade/Altenessen. Der Essener Schiedsrichter Helmut Dohse wurde vor acht Jahren zusammengeschlagen. Trotzdem pfeift er jede Woche und plant jetzt ein Turnier.

Helmut Dohse sagt, die Geschichte von damals ist für ihn wie ein Buch, das er aufschlägt. In dem Buch steht, dass er am 15. November 2014 bei einem Fußballspiel der Freizeit-Liga Essen hinterrücks niedergeschlagen wurde. Sein Kopf knallte ungeschützt auf den Ascheplatz. Er lag bewusstlos im eigenen Blut, musste operiert werden. „Dann klappe ich das Buch wieder zu und fertig“, sagt Dohse. Er hat abgeschlossen mit der Geschichte von damals, steht dreimal in der Woche auf dem Platz der DJK Juspo Altenessen und organisiert jetzt ein großes Turnier, bei dem 16 Mannschaften aus ganz Deutschland nach Altenessen kommen.

Essener Schiedsrichter traf Täter vor Gericht

„Ich lasse mir das, was ich am liebsten mache, nicht von einem Einzelnen kaputt machen“, erklärt Dohse ruhig und sachlich. Für diese Charakterzüge schätzt man den 64-Jährigen auch auf dem Platz. Dort gehe es oft nicht sehr gesittet zu. „Die Gewalt nimmt zu.“ In jenem Spiel kam es zur Eskalation. Die Partie war eigentlich entschieden, ein Spieler motzte, sah in der 88. Minute die Gelb-Rote-Karte und wurde zum Täter. „Ich habe gedacht, der will mich umbringen“, sagt Dohse, dessen Zähne alle einzeln verdrahtet werden mussten. „Das tat höllisch weh und ich konnte weder richtig essen noch sprechen.“ Eine Weile hat er gedacht, der Täter werde bei ihm vor der Haustür stehen. Dann habe er aber schnell mit dem Vorfall abgeschlossen, seinen Blick nach vorne gerichtet und sei wenige Monate später wieder arbeiten und pfeifen gegangen.

Das Trikot, in dem der Essener Schiedsrichter Helmut Dohse 2014 niedergestreckt wurde. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Später traf er den Täter vor Gericht. „Seine Entschuldigung habe ich nicht angenommen, ich finde das, was er getan hat, unverzeihlich.“ Der Täter wurde lebenslang gesperrt, zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt und bekam eine Geldstrafe. „Mir geht es nicht ums Geld, sondern um die Sache“, erklärt Dohse und ergänzt: „Ich finde es gut, für Gerechtigkeit zu stehen, deswegen bin ich auch gerne Schiedsrichter.“

Viele Spielabbrüche wegen Gewalt- oder Diskriminierungsvorfällen

Mittlerweile hat er rund 3000 Spiele gepfiffen und denkt nicht daran, aufzuhören: „Die Kondition nimmt nicht ab, die Intelligenz nimmt zu“, erklärt er und lächelt ganz dezent. Die Arbeit auf dem Platz forme die eigene Persönlichkeit, man lerne standfest zu sein, sich eine Meinung zu bilden und dazu zu stehen. Einen Videobeweis gibt es schließlich weder in der Freizeit- noch in der Kreisliga. „Manchmal mache ich auf dem Platz das Zeichen für den Videobeweis und sage zu den Spielern, dass ich mir die Szene auch gerne nochmal anschauen würde, dann habe ich die Lacher auf meiner Seite und es geht weiter“, sagt Dohse, der mit seinen 1,93 Metern Autorität ausstrahlt und sich von den Fußballern stets siezen lässt.

Die aktuelle Entwicklung stimmt den Sportler jedoch nachdenklich: Noch nie mussten laut Deutschem Fußballbund im Amateurbereich so viele Spiele in einer Saison abgebrochen werden wie zuletzt. Grund waren immer Gewalt- oder Diskriminierungsvorfälle. Die absolute Zahl ist immer noch gering, die Entwicklung alarmiere jedoch. Gleichzeitig bräuchten die Schiedsrichter mehr Unterstützung seitens des Verbandes. Ohne den 23. Mann gehe es schließlich nicht.

DJK Juspo Altenessen organisiert Turnier mit 16 Mannschaften

„Das Gemeinschaftsgefühl ist bei vielen Spielern verloren gegangen“, glaubt Dohse, der immer lieber zum Telefonhörer greift, als eine Nachricht zu schreiben. Whatsapp und Co. entferne die Menschen voneinander. Enge Kontakte seien verloren gegangen, viele würden nicht einmal ihre direkten Nachbarn im Haus kennen. Das spiegele sich dann auf den Fußballplätzen wieder. Hinzu komme, dass in der Bundesliga und auch jetzt bei der Weltmeisterschaft jede Aktion von den Spielern kritisiert werde. Das werde dann durch die Ligen durchgereicht. „Ich sage den Spielern dann, dass das hier keine Talkshow ist“, so Dohse, der nach den Spielen gerne in die Sauna geht, um den Kopf freizukriegen.

Dort kreisen die Gedanken derzeit auch um ein großes Turnier, das die DJK Juspo Altenessen am 7. und 8. Januar ausrichtet. Als zweiter Geschäftsführer hat Helmut Dohse damit viel zu tun. 16 Mannschaften, unter anderem aus Fulda, Coesfeld und Köln kommen dann nach Essen, um in der Halle des Nord-Ost-Gymnasiums um den Wanderpokal zu spielen. Das sind alles Jungs im Alter von ungefähr 14 Jahren. Eine Ausnahme wird es aber geben und darauf sind die Ausrichter besonders stolz: Die B-Juniorinnen-Mannschaft des eigenen Vereins darf ebenfalls antreten. „Dort spielen Jugendliche, denen das Fußballspiel oft in ihren Heimatländern verboten wird“, weiß Dohse. Die Frauen kommen unter anderem aus dem Iran und der Türkei. „Das wäre eine tolle Sache, wenn die gewinnen.“

