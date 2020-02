Essen. Das Ruhrgebiet bekommt einen neuen Musikpreis. Die „Assindia Awards“ werden am 4. März erstmals im Essener Filmstudio Glückauf verliehen. Den Verantwortlichen geht es dabei ausdrücklich nicht nur um Quoten und Verkaufszahlen, die die Qualität der Preisträger bezeugen sollen. Mit den „Assindia Awards“ soll vor allem auch ein Stück Weltoffenheit im Ruhrgebiet dokumentiert werden. So gehören zu den diesjährigen Preisträgern internationale Newcomer wie der Rapper Strongman aus Ghana oder die russische Band RSAC X ELLA mit ihrer ukrainischen Sängerin.

Essen „We Three“ gibt Konzerte Pop-Songs, die von Herzen kommen: Das Geschwister-Trio „We Three“ wurde in Amerika vor allem durch die Teilnahme an der NBC-Show America’s Got Talent bekannt. In Essen kann man sie nicht nur bei der Vergabe des Assindia Awards am 4. März im Filmstudio Glückauf treffen. Am 10./11. März spielen sie dort auch zwei Konzerte. Tickets für die Preisverleihung unter Tickets@Assindia-Awards.com

Die mit jeweils 2000 Euro dotierten Musikpreise „Assindia Awards“ werden erstmals von der im Herbst 2019 gegründeten Familienstiftung „Loitz Stiftung“ mit Sitz in Großbritannien ausgelobt. Die Familie hat enge Beziehungen zu Essen. So sei sein Großvater Jürgen Hütt eine verdiente Größe der Essener Sportszene gewesen, der sich sowohl bei Tusem Essen als auch beim Polizeisportverein Essen engagiert und unter anderem ehemalige Profis wie Uwe Reinders als auch Dietmar Klinger trainiert habe, erzählt Daniel Loitz, 1. Vorsitzender des Verein „Assindia Awards e.V“ .

Preis soll eine Brücke zwischen Genres, Ländern und Kulturen schlagen

Die Loitz-Stiftung hat sich deshalb zwei Schwerpunkten verschrieben: dem Sport, vor allem der Sportförderung von Frauen, und der Kultur. Mit den Assindia Awards werden dabei Künstler geehrt, die es schon auf über 100 Millionen Aufrufe gebracht haben, trotzdem aber noch mehr Aufmerksamkeit verdienen, finden die Preisgeber. Für die Internationalität sollen im Vergabe-Komitee Musikindustrie-Größen wie John Campbell (ehemaliger Manager von Robin Gibb und den Bee Gees) oder David Wilkinson (ehemaliger Manager von Sinead O´Connor) sorgen. Das Ruhrgebiet sei schließlich schon immer ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Menschen unterschiedlichster Herkunft gewesen, heißt in einer Mitteilung. Der Verein verstehe sich als Starthilfe und Brücke zwischen verschiedenen Genres, Ländern und Kulturen. Er will Entdeckungen der Musikbranche jenseits des Mainstreams fördern.

Halten trotz politischer Spannung Kunst und Musik im Land hoch: die russische Band RSAC X ELLA. Foto: HO

So treffen Künstler wie der Hamburger Singer/Songwriter Lukas Droese (Best Pop National), der Kasseler Genre-Rebell Moa (Best Singer/Songwriter National) oder die US-amerikanische Geschwister-Trio „We Three“ (Best Singer/Songwriter International) bei der Preisverleihung am 4. März im Filmstudio Glückauf auf das russische Musikerkollektiv RSAC X ELLA (Best Pop International) und die Berliner Rapperin Amanda (Best Rap National). Die Gewinner der drei weiteren Zusatzkategorien (Best of NRW/Best of Assindia/Best Under 18) werden erst am Abend der Auszeichnung bekannt gegeben.

Alle Bands geben noch 2020 in Essen ein Preisträgerkonzert

Kennenlernen kann man einige der Preisträger aber schon vorab im Rahmen zweier intimer Kinokonzerte. So wird die Band „We Three" am 2. März ein kurzes Set in der Galerie Cinema, Julienstr. 73, spielen. Am 3. März sind dort Lukas Droese und Moa zu Gast, jeweils ab 20.15 Uhr. Es soll nicht der letzte Auftritt der frisch gekürten Assindia Award-Gewinner sein. Eine Bedingung nämlich muss jeder ausgezeichnete Musiker erfüllen und noch im laufenden Jahr ein Preisträger-Konzert in Essen geben. Außerdem werden die Preisträger im Folgejahr automatisch Teil des Vergabekomitees. „Wir wollen die Künstler damit auch ans Ruhrgebiet binden", sagt Loitz.