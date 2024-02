Essen. Wetterdienst ermittelt Höchstwert für die Zeit seit Oktober: 705 Liter pro Quadratmeter. Wärmster Februar mit durchschnittlich 7,9 Grad.

Grauer Himmel, kaum Sonnenschein und andauernd Regen: So trüb präsentiert sich das Essener Wetter schon seit Monaten. Betrachtet man die Niederschlagsdaten seit dem letzten Oktober, dann ergibt dies unterm Strich sogar einen Superlativ. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen-Bredeney spricht vom „nassesten Fünfmonatszeitraum seit Beginn der Wetteraufzeichnungen“. Diese haben in Essen 1935 begonnen.