Essen/Mülheim. Die „falschen Polizisten“ und Co. haben es verstärkt auf ältere Menschen abgesehen. Kripomann Ralf Ruttkowsi kennt die Tricks der Kriminellen.

Der Schlag gegen die Bande von Telefonbetrügern im fernen Izmir war so massiv, dass seine Auswirkungen bis nach Essen zu spüren waren: Nachdem die türkischen Strafverfolger Ende 2020 Dutzende Kriminelle hochgenommen hatten, deren einzig erkennbarer Lebensinhalt es war, Senioren in Serie am Telefon abzuziehen, riss die Verbindung nach Deutschland jäh ab. 60 mutmaßlich „falsche Polizisten“, die von einem Callcenter aus ihre Beutezüge zum Nachteil älterer Menschen steuerten, wurden bei dem Zugriff gefasst und Autos voller Geld und Gold sichergestellt. Über 100 Millionen Euro Beute hatte der Clan gemacht, 269 Jahre Gefängnis lautete später die Höchststrafe für einen seiner Strippenzieher. Selbst die Kriminellen, die den Zugriffen entgangen waren und nicht im Knast landeten, waren angesichts dieser Dimensionen nachhaltig beeindruckt: Sie hielten erstmal die Füße still.