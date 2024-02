Essen-Kray. Spielplätze im Blick halten, Missstände melden, kreative Ideen einbringen: Deshalb werden Essener Spielplatzpaten gebraucht.

Der Spielplatz im Südpark Kray bietet auf 3500 Quadratmetern Fläche so ziemlich alles, was man sich wünscht: Einen Kleinkinderbereich mit Rutschen, Wippe, Schaukel und Sandkasten. Etwas abseits Tischtennisplatten und ein riesiges Klettergerüst für die größeren Kinder. Soeben spielt dort eine Gruppe Kinder, liebevoll beobachten drei Frauen das ausgelassene Treiben: „Im Sommer ist es hier richtig voll. Der Spielplatz ist klasse.“ Doch eines fehlt ihm noch: Menschen, die sich um ihn kümmern. Seit über 30 Jahren sind solche „Spielplatzpatenschaften“ der Renner in Essen.