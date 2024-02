Essen. Ein Mann (34) ist am Sonntagabend vor einem Wohnhaus in Essen-Frohnhausen attackiert worden. Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber.

Am späten Sonntagabend ist ein 34-jähriger Mann vor einem Wohnhaus in Essen an der Frohnhausener Straße Höhe der Kreuzung Onkenstraße/Rüdesheimer Straße angegriffen worden. Ob es sich dabei um das Wohnhaus des Mannes handelt, ist bisher nicht bekannt. Das 34-jährige Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestehe laut Polizei jedoch nicht. Mit welchem Gegenstand der Mann angegriffen wurde, sei bislang noch nicht geklärt.

Essen-Frohnhausen: Polizei fahndet mit Hubschrauber

Ob der Mann von einem oder mehreren Tätern angegriffen worden ist, sei auch unklar. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen am Tatort und suchte mit einem Hubschrauber nach einer oder mehreren Personen. Bislang hat die Polizei keinen Tatverdächtigen gefunden. Weitere Angaben zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen.