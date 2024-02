Essen. Anlässlich des zweiten Jahrestages des russischen Überfalls auf die Ukraine bedankt sich die Generalkonsulin für die Hilfe aus Essen

Blau-gelbe Flaggen und Banner beherrschten am Samstag (24. Februar) den Platz vor der Marktkirche in der Essener Innenstadt. Anlässlich des zweiten Jahrestages des russischen Überfalls auf die Ukraine demonstrierten mehrere Hundert Ukrainer für einen sofortigen Abzug der Invasionstruppen, darunter sehr viele Frauen und Kinder.

„Putin - Mörder“, „Ukraine muss gewinnen“, „Putin tötet Kinder“ und „Putin Stop“ stand auf den selbst gebastelten Pappschildern. Auf einem schwarz-rot-goldenen Plakat war zu lesen „Danke“: eine Anspielung auf die Hilfe Deutschlands, das ukrainische Flüchtlinge aufgenommen hat und das Land mit Waffenlieferungen unterstützt. Die Demonstranten zeigten ein langes Banner und sangen mit Inbrunst die ukrainische Nationalhymne.

Bei einer weiteren Ukraine-Veranstaltung am Nachmittag im Kardinal-Hengsbach-Haus bedankte sich die ukrainische Generalkonsulin in Gegenwart des Oberbürgermeisters für die Arbeit der Hilfsorganisationen. Im Laufe von zwei Jahren haben mehr als 10.000 Ukrainerinnen und Ukrainer Schutz in Essen gefunden.

Kinder ließen blau-gelbe Luftballons mit Friedensbotschaften aufsteigen.

