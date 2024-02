Essen. Cristian Măcelaru springt kurzfristig für die erkrankte Karina Canellakis am Pult des London Philharmonic Orchestra ein. Und sorgt für Jubel.

Das Konzert hing am seidenen Faden, wäre nicht Cristian Măcelaru in letzter Minute für die auf ihrer Tournee mit dem London Philharmonic Orchestra (LPO) erkrankte Karina Canellakis eingesprungen. So rettete der rumänische Maestro einen großen, russisch geprägten Abend mit einem Weltklasse-Orchester und einem Weltklasse-Solisten.