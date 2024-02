Essen. Im Essener Stadtgebiet gibt es ab Montag (26.2.) neue Einschränkungen für Autofahrerinnen und Autofahrer. Wir geben einen Überblick.

Mehrere Baustellen und Sperrungen auf Essener Straßen sorgen ab Montag (26. Februar) für Einschränkungen im Verkehr. Nicht nur zu den Hauptverkehrszeiten kann es zu Staus kommen. Hier die wichtigsten Behinderungen:

Die Stadtwerke Essen arbeiten ab Montag, 26. Februar, auf der Ruhrallee an Entwässerungsleitungen. Betroffen ist der Bereich zwischen der Straße Moltkeplatz und der Dammannstraße im Südostviertel. Aufgrund der Arbeiten ist eine der stadtauswärts führenden Spuren gesperrt. Die Arbeiten und damit verbundenen Einschränkungen werden voraussichtlich bis Sonntag, 3. März, andauern.

Aufgrund von Arbeiten der Stadtwerke an Entwässerungsleitungen kommt es auch auf der Westfalenstraße in Steele ab Montag, 26. Februar, zu Fahrspursperrungen. Im Bereich zwischen der Spillenburgstraße und der Straße Am Deimelsberg steht dem Verkehr demnach nur jeweils eine Spur pro Fahrtrichtung zur Verfügung. In diesem Fall dauern die Arbeiten und damit verbundenen Einschränkungen voraussichtlich bis Dienstag, 5. März, an.

Einschränkungen auch auf Straßen im Essener Norden

Auch auf der Köln-Mindener-Straße führen die Stadtwerke Essen ab Dienstag, 27. Februar, Instandsetzungsarbeiten an den Entwässerungsleitungen durch. Im Zuge dieser Arbeiten gibt es auf der stadtauswärts führenden Spur abschnittsweise an mehreren Stellen Fahrspursperrungen. Der Verkehr wird mit verkehrsregelnden Zeichen an der Baustelle vorbei auf die Gegenfahrbahn verschwenkt. In beide Richtungen steht dementsprechend nur eine Fahrspur zur Verfügung. Zudem ist die Einmündung Josef-Hoeren-Straße komplett gesperrt. Eine Umleitung über die Bruchstraße ist ausgeschildert. Die Baustelle bleibt bis Freitag, 1. März.

Die Stadt Essen führt ab Donnerstag, 29. Februar, auf der Karolinger Straße eine Brückeninspektion durch. Zwischen 23.59 und 4 Uhr kommt es zu wechselseitigen Fahrspursperrungen. Im Mündungsbereich ist auf der Karolinger Straße Richtung Innenstadt von den Linksabbiegespuren – auf der Unsuhrstraße Richtung Innenstadt und auf der Karolingerstraße stadtauswärts – jeweils die rechte Fahrspur gesperrt. Die Beeinträchtigungen dauern bis Freitag, 1. März.

