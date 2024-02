Essen. Die Bundespolizei hat einen Dieb in Essen gestellt. Mit den gestohlenen Rasierklingen wollte er wohl seinen Drogenkonsum finanzieren.

Ein Mann soll am Freitagnachmittag (23. Februar) Ware in einer Drogeriefiliale im Essener Hauptbahnhof gestohlen haben. Gegen 16.50 Uhr informierte ein Mitarbeiter des Drogeriemarktes die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen über einen Ladendiebstahl. Die Beamten begaben sich dann in die Büroräume der Filiale. Dort trafen sie nach Angaben der Bundespolizei auf einen 43-Jährigen und den Ladendetektiv.

Der Detektiv gab gegenüber den Polizisten an, dass der Mann mehrere Rasierklingen im Wert von 185 Euro in seiner Tragetasche verstaut und den Kassenbereich passiert habe, ohne die Ware ordnungsgemäß zu bezahlen. Anschließend habe der 24-Jährige den Tatverdächtigen mit den Vorwürfen konfrontiert und ihn in die Büroräume geführt. Die Tat habe der Ladendetektiv zuvor über die Videoüberwachungsanlage beobachtet.

Dieb im Essener Hauptbahhof wollte Rasierklingen an Hehler verkaufen

Der Essener äußerte, dass er die Rasierklingen einem Hehler verkaufen wollte, um sich dann seinen Drogenkonsum finanzieren zu können. In der Bundespolizeiwache durchsuchten die Uniformierten den Mann nach weiterem Diebesgut, fanden jedoch keines.

Eine Staatsanwältin entschied schließlich, dass der 43-Jährige festgenommen werden soll, um ein beschleunigtes Verfahren durchzuführen. Die Einsatzkräfte nahmen seine Fingerabdrücke und fertigten Lichtbilder von dem Mann. Die Bundespolizisten brachten den Beschuldigten in das Gewahrsam der Polizei Essen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

