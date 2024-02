Essen. Ein Raser (30) ignoriert auf der B224 die Anhaltesignale der Polizei. Es kommt zu einer Verfolgungsfahrt. Am Ende geht ihm die Puste aus

In Essen lieferte sich am Samstagabend (24. Februar) ein 30 Jahre alter Autofahrer eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Allerdings ohne Erfolg: Der Essener wurde gestellt und sein Fahrzeug sichergestellt.

Wie Polizeisprecher René Bäuml am Sonntag berichtet, war der Essener gegen 21.15 Uhr einem Streifenteam auf der Hans-Böckler-Straße (B224) in Fahrtrichtung Rüttenscheid aufgefallen, weil er erkennbar zu schnell unterwegs war. Doch auf Anhaltesignale des Streifenwagens („Stop - Polizei“) reagierte der Fahrer der grauen Mercedes E-Klasse nicht.

Stattdessen gab er Gas und raste davon. Es entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt, die durch verschiedene Straßen führte. Die Holsterhauser Straße habe er mit erhöhter Geschwindigkeit befahren, dabei sei er auch über eine rote Ampel gerast. Dann sei er in Nebenstraßen eingebogen.

Möglicher Grund für die Flucht: Der 30-Jährige hat gar keinen Führerschein

Auf der Keplerstraße in Holsterhausen habe er seinen Mercedes plötzlich abgestellt und sei zu Fuß weggerannt. Der Polizist sei ihm auf den Fersen gewesen, allerdings habe er sich bei der Verfolgung leicht verletzt. Trotzdem hatte der Flüchtige keine Chance, offenbar war er dem athletischen Polizisten konditionell deutlich unterlegen. Am Ende des Westparks an der Hildesheimer Straße sei ihm buchstäblich die Puste ausgegangen, er habe aufgegeben.

Als er auf der Wache erkennungsdienstlich behandelt wurde, fanden die Beamten auch heraus, warum der 30-Jährige anscheinend geflüchtet war: Er sei nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins gewesen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der sichergestellte Mercedes ist zugelassen auf eine 28 Jahre alte Essenerin.

