Essen. Die Feuerwehr musste am Samstagabend zu einem Wohnungsbrand an der Vogelheimer Straße ausrücken. Ein Bewohner musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr Essen wurde am Samstagabend (24.2.) gegen 17.30 Uhr zu einem Brand an der Vogelheimer Straße in Altenessen gerufen. Die Einsatzkräfte mussten ein Feuer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses bekämpfen. Dort schlugen beim Eintreffen der Helfer bereits massive Flammen aus dem Fenster, teilt die Feuerwehr mit. Mehrere Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem viergeschossigen Haus.

Die Brandwohnung ist laut Feuerwehr Essen derzeit unbewohnbar

Vier Bewohner des Hauses wurden ärztlich kontrolliert, einer musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, so die Feuerwehr.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden, die betroffene Wohnung ist aber derzeit unbewohnbar. Nach intensiver Belüftung konnten die anderen Hausbewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Brandursache konnte der Einsatzleiter am Abend noch keine Angaben machen, die Kriminalpolizei habe die Untersuchungen übernommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen und der Freiwilligen Feuerwehr Stoppenberg vor Ort. Für die Zeit des Einsatzes war die Vogelheimer Straße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt, konnte dann aber wieder freigegeben werden.

