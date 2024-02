Essen. Oksana Zhuk, ihre Mutter und ihre Großmutter finden sich in der Situation als Kriegsvertriebene in dem Drama „non-existent“ wieder.

Oksana Zhuk ist 19 und wohnt seit zwei Jahren mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter in Stoppenberg. Sie ist kurz nach der russischen Invasion aus der Ukraine zu Verwandten nach Essen geflohen. Sie spricht schon ganz gut Deutsch, geht mittlerweile aufs Gymnasium, will das Abitur machen und studieren. „Ich bin integriert. Ich will hier bleiben. Wir Jugendliche sind nicht so verbunden mit unserem Mutterland“, sagt sie. Die Zerrissenheit, die sie trotzdem täglich spürt, zeigt sie in „non-existent“ (nicht vorhanden) in der Casa.