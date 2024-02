Essen. In der Innenstadt ist ein Mann so brutal verprügelt worden, dass er starb. Die Zeugen schweigen. Polizei ergreift drastische Maßnahme.

Mit einem ungewöhnlichen Schritt versucht die Polizei Essen, ein Tötungsdelikt in der Innenstadt aufzuklären. In der Nacht auf Sonntag, 19. Februar, war in der Nähe der Diskothek „Musikpalette“ ein Mann (32) so brutal zusammengeschlagen worden, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Der mögliche Täter, ein Mann (29) aus Eritrea, sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Die Mordkommission hat mittlerweile Videos vom Tatort ausgewertet. Deutlich zu sehen ist, dass mehrere Passanten den brutalen Angriff auf den 32-Jährigen gesehen haben. Doch trotz eines dringenden Aufrufs, sich bei der Polizei zu melden, seien bislang noch keine Hinweise eingegangen, sagt Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato.

Gefragt sind Passanten, die zwischen 1 und 2.15 Uhr in der Fußgängerzone unterwegs waren

Deshalb kündigt die Polizei jetzt an: Die Zeugen der Tat, die sich zwischen 1 und 2.15 Uhr zwischen Burg- und Willy-Brandt-Platz aufgehalten haben und die tödliche Auseinandersetzung mitbekommen haben, sollten sich dringend melden. Gefragt sind auch Beobachtungen von Besuchern der Diskothek „Musikpalette“. Falls weiter keine Hinweise eingingen, werde die Polizei Bilder veröffentlichen, auf denen die Zeugen deutlich identifizierbar zu erkennen sind, hieß es am Freitag in einer Mitteilung. Dann müsse eine Öffentlichkeitsfahndung erfolgen, mit der nach den Zeugen gesucht wird.

„Wir wissen nicht, ob wir die Zeugen mit unseren Aufrufen tatsächlich noch nicht erreicht haben, oder ob sie so kaltschnäuzig sind, dass sie das Ganze nicht interessiert“, sagt Pascal Schwarz-Pettinato. Er unterstreicht, dass es lediglich um Zeugenaussagen gehe; die Zeugen stünden mit der Tat keinesfalls in irgendeiner Verbindung.

Die dringend benötigten Hinweise werden unter 0201 8290 entgegengenommen.

